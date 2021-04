De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een nazit van de caféproef in de binnenstad van Utrecht. In een kroeg zaten ongeveer veertig personen na te borrelen. Onder hen ondernemers en medewerkers van vier van de vijf horecabedrijven die deelnamen aan de caféproef. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Ze ging kijken na een melding van geluidsoverlast.