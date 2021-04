De 20-jarige Samir El Y. uit Hoofddorp, die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk, heeft maandag in de rechtbank bekend dat hij op 8 augustus drie keer heeft geschoten op het strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Na een waarschuwingsschot in het water schoot hij twee keer op het slachtoffer.