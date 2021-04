Rapport: tal van complicaties bij bestrijding drugshandel EU

De sterke stijging in de productie van synthetische drugs stelt justitie in Europa voor een steeds grotere uitdaging. Producenten zijn voortdurend op zoek naar mazen in de wet door telkens andere chemische samenstellingen te gebruiken, om op die manier aan strafvervolging te ontkomen. Door juridische onduidelijkheden is het vaak moeilijk te bewijzen dat handelaren illegale drugs aan de man brengen. Ook het online handelen zorgt voor obstakels in de aanpak van drugscriminelen.