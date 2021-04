Een spelletje pingpong verbroederde vijftig jaar geleden China en de VS. Aan het eind van het wereldkampioenschap tafeltennis –april 1971 in Japan– nodigde het Chinese team het Amerikaanse uit voor een bezoek. Zo bracht het kleine balletje een grotere aan het rollen. Het Westen kwam dichter bij China en China dichter bij het Westen. Een halve eeuw later rolt een Chinese megabal door de wereld.