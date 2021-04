Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals protesteert maandag tegen illegale hondenhandel op Marktplaats. De organisatie wil vanaf 09.30 uur de ingang van het hoofdkantoor van Marktplaats aan de Wibautstraat in Amsterdam barricaderen met honderd lege hondenmanden, die symbool staan voor overleden puppy’s. Het protest is onderdeel van de campagne ‘Het begint bij Marktplaats’ die deze week van start gaat.