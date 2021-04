De Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork geeft dezelfde soort ‘opgeblazen omzetverwachtingen’ in de aanloop naar zijn beursgang als in 2019, schrijft de Amerikaanse krant New York Times. Dat was een van de redenen waarom WeWork destijds in de problemen kwam en de beursgang uiteindelijk afblies. Nu gaat WeWork fuseren met een beursgenoteerd investeringsfonds of spac. Daarvoor gelden iets andere regels.