Toshiba zakt op Japanse beurs na mogelijk uitstel bod CVC

Toshiba werd maandag lager gezet op de beurs in Tokio. Beleggers reageerden op berichten dat investeerder CVC zijn overnamebod op het Japanse technologieconcern wil uitstellen. De stemming op de Japanse aandelenmarkt was verder terughoudend. Het nieuws over een mogelijke nieuwe noodtoestand in Tokio om de stijging van het aantal coronabesmettingen in te dammen en de trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Japan zorgden voor voorzichtigheid. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse export bood daarbij enige steun aan de handel.