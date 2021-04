Twintig Tsjechische diplomaten moeten Rusland op korte termijn verlaten. De opdracht van Moskou is een reactie op de uitwijzing door Tsjechië van achttien Russische diplomaten die volgens de regering in Praag voor de Russische geheime dienst werken. De Tsjechische regering heeft sterke aanwijzingen dat Russische spionnen betrokken waren bij een explosie in een munitiedepot in 2014, bleek zaterdag.