Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil nog steeds dat er, als er al iets open mag in de horeca, dat meer is dan slechts de terrassen. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland benadrukt zondagavond nogmaals dat zijn organisatie denkt dat er meer mogelijk is. „We zullen niet alleen genoegen nemen met terrassen open, zeker niet als het met zware restricties gepaard gaat”.