Op de flanken van de Tafelberg in Zuid-Afrika woedt zondag een hevige natuurbrand. Het vuur begon zondagochtend bij het monument van Cecil Rhodes en heeft intussen de naastgelegen universiteit van Kaapstad bereikt. Een deel daarvan is in de as gelegd, waaronder een bibliotheek met zeldzame boeken. Studenten is gevraagd de campus te evacueren.