De Ierse links-republikeinse partij Sinn Féin heeft spijt betuigd over de IRA-aanslag op de hoge Britse marineofficier Lord Louis Mountbatten in 1979. De mentor en lievelingsoom van de zaterdag bijgezette prins Philip kwam om het leven toen activisten van het Ierse Republikeinse Leger (IRA) zijn jacht opbliezen in het Ierse Mullaghmore. Ook Mountbattens 14-jarige kleinzoon en twee anderen vonden de dood.