Twee Amerikaanse passagiers hebben United Airlines aangeklaagd wegens een incident waarbij een motor van de Boeing 777 waar ze in zaten, na een steekvlam in brand vloog. Dat gebeurde op 20 februari tijdens een vlucht van Denver naar Honolulu, kort na het opstijgen. Onderdelen van het toestel kwamen neer in de plaats Broomfield. Als door een wonder raakte niemand gewond, niet in het vliegtuig en niet op de grond.