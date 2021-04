Cryptomunt bitcoin heeft in een dag in totaal bijna 15 procent van de waarde moeten inleveren. Dat is de sterkste daling van de koers sinds de waarde van de munt de afgelopen weken steeds bleef stijgen en afgelopen week nog een nieuwe recordhoogte bereikte. Volgens kenners kan dat liggen aan de mogelijke maatregelen tegen het witwassen van digitaal vermogen die het Amerikaanse ministerie van Financiën wil nemen.