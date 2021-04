Brandon Hole, de 19-jarige verdachte van het bloedbad in een vestiging van FedEx in het Amerikaanse Indianapolis, heeft de twee semiautomatische wapens waarmee hij acht mensen doodschoot legaal kunnen aanschaffen. Dat maakte politiechef Randal Taylor tijdens een persconferentie bekend, meldt The New York Times. Hole kocht de wapens in juli en in september 2020.