Rusland heeft een Oekraïense diplomaat uitgewezen, waarop Oekraïne een hooggeplaatste medewerker van de Russische ambassade in Kiev opdracht heeft gegeven het land te verlaten. De relatie tussen de twee buurlanden is erg gespannen vanwege de Russische troepenopbouw langs de grens en in de ingelijfde Oekraïense Krim.