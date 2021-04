Voorzitter Rouvoet noemt kritiek op GGD ‘klap in het gezicht’

Voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR, het samenwerkingsverband van de 25 GGD’en in Nederland, noemt de stevige kritiek in een zaterdag verschenen onderzoek over het functioneren van de GGD’en „een klap in het gezicht van al onze medewerkers”. Rouvoet reageert met ingehouden boosheid op de conclusies in het onderzoek van het AD. „We zijn al ruim een jaar een brand aan het blussen en apetrots op wat we neergezet hebben, ondanks alle bezuinigingen en de complexe infrastructuur. We zijn erin geslaagd om steeds weer op te schalen. Een groot compliment voor de flexibiliteit van de GGD’en zou op zijn plaats zijn.”