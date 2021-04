CU-leider Segers wil omslag in ‘ongezonde politieke cultuur’

Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat er een einde moet komen aan de „ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid” die in zijn ogen zijn ontstaan in politiek Den Haag. Om die reden zal de partij niet opnieuw met VVD-leider Mark Rutte in een nieuwe coalitie stappen, zei Segers zaterdag tijdens een extra onlinepartijcongres. „We hebben als fractie nu een weg gekozen die moet leiden naar een omslag. Naar herstel van vertrouwen van kiezers in hun gekozenen.”