Vakbond NU’91, een organisatie voor zorgprofessionals, zegt heel erg blij te zijn dat de mensen die in de coronazorg werken alsnog versneld een vaccinatie krijgen. „Het is een hartstikke mooie stap”, aldus vakbondsman Michel van Erp van NU’91. Ook de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN is er heel blij mee. Volgens een woordvoerder moet voor medewerkers in de GGZ nog wel een oplossing gevonden worden.