Sterke groeicijfers van de Chinese economie zorgden vrijdag voor een positieve sfeer op de Europese beurzen. Daarnaast stonden automakers in de belangstelling. Mercedes-Benz-moeder Daimler haalde een hoger dan verwachte winst, terwijl Volkswagen aanzienlijk meer auto’s verkocht in het eerste kwartaal dan een jaar eerder. Ook de Europese autoverkopen waren in de eerste drie maanden beter dan verwacht.