In Uden in Noord-Brabant heeft de brandweer de brand onder controle gekregen die vrijdagmiddag was ontstaan op een skischans. Het rubber bovenop de berg stond in brand, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord weten. Rubber brandt hard en het gaf flinke zwarte rookwolken, zo was ook op beelden op sociale media te zien. Er zijn geen gewonden gevallen.