Angela Merkel is vrijdag ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. De Duitse bondskanselier is 66 jaar en kon gevaccineerd worden met dit middel dat in Duitsland uit voorzorg alleen aan 60-plussers wordt toegediend. In zeer zeldzame gevallen kan een gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes optreden nadat het Brits-Zweedse vaccin is toegediend.