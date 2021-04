Wie uit een hoogrisicogebied naar Nederland reist en zich niet houdt aan de quarantaineregels, kan straks een boete van 435 euro krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De plicht is volgens het kabinet nodig omdat reizigers zich momenteel slecht aan de regels houden. De wet moet „zo snel mogelijk” ingaan.