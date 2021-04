Een klant van verzekeraar Aegon hoeft de in rekening gebrachte provisiekosten voor een woekerpolis niet te betalen. Dat heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald in een zaak die de klant had aangespannen. Volgens de geschillencommissie van de Kifid heeft Aegon die kosten niet duidelijk vermeld in de productdocumentatie en is de klant dus niet akkoord gegaan met die kosten.