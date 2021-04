In het centrum van N’Djamena, Tsjaad, zijn tientallen vrouwen –bij een temperatuur van rond de 45 graden Celsius– tot 12 uur per dag in de weer met het verpulveren van stukken beton en steen om zich in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat ze daar amper in slagen, is duidelijk te zien aan hun kinderen die veelal om hen heen zwerven; ze zijn niet meer dan vel over been.