Het Verenigd Koninkrijk en delen van Ierland worden geschrapt van de Duitse lijst van landen waar veel coronabesmettingen voorkomen. Dat betekent dat voor inwoners van die gebieden vanaf zondag minder strenge regels gelden als ze naar Duitsland reizen. Reizen was bijna vier maanden niet toegestaan uit vrees voor de Britse coronavirusvariant, die met voortvarend vaccineren is teruggedrongen in Groot-Brittannië.