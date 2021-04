iPhone kroongetuige spookt hardnekkig rond in proces Taghi

De iPhone die Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, vijf maanden lang in zijn cel heeft gehad, blijft de gemoederen flink bezighouden. Een deel van de appberichten die het toestel bevatte is aan advocaten en verdachten in het proces vrijgegeven. De inhoud daarvan geeft volgens de raadslieden volop aanleiding de kroongetuige op korte termijn opnieuw te horen. Zij hebben dit vrijdag tijdens een zitting in de megazaak verzocht.