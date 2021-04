De mediamagnaat Jimmy Lai Chee-ying heeft in Hongkong een jaar gevangenisstraf gekregen voor het zonder officiële toestemming organiseren van een betoging voor democratie in augustus 2019. Het was een van de grootste betogingen voor meer democratie en tegen de groeiende invloed van de Volksrepubliek China op het autonome Hongkong. Aan de demonstratie namen zeker 300.000 mensen deel, aldus de South China Morning Post.