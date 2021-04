Justitieminister Ferd Grapperhaus baalt dat het kabinet toch moest besluiten versoepelingen nog zeker een week uit te stellen. Vooral met het oog op de druk op handhavers, had hij graag minder regels gezien, maar de ziekenhuiscijfers laten dat nog niet toe, zegt hij. „Ik kom natuurlijk echt op voor de politie en boa’s en vorige week was echt even een vieze tegenvaller.”