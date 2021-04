Beddenverkoper Beter Bed heeft in Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar, ondanks dat de winkels de eerste twee maanden van het jaar dicht moesten blijven door lockdowns, beter gepresteerd dan verwacht. Toen de winkels begin maart open konden voor winkelen op afspraak herstelden de verkopen zich tot het niveau van voor de pandemie, aldus het bedrijf. Topman John Kruijssen spreekt van „records” in de orderboeken.