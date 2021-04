Beurs Shanghai klimt na recordgroei Chinese economie

De aandelenbeurs in Shanghai ging vrijdag vooruit na een stroom van macro-economische cijfers uit China. De op een na grootste economie ter wereld lijkt zich vrijwel volledig te hebben hersteld van de coronacrisis en boekte in het eerste kwartaal een recordgroei van 18,3 procent. De groei viel daarmee wel iets lager uit dan de 19 procent die economen hadden verwacht. Ook de industriële productie van het land in maart nam minder sterk toe dan gehoopt. De Chinese winkelverkopen vielen daarentegen wel hoger uit dan voorzien.