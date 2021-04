Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn zeker vier doden en meerdere gewonden gevallen. Een zwaar gewapende man opende laat op de avond het vuur voor en in een van de grootste vestigingen van pakketbezorger FedEx. De dader heeft zichzelf volgens mededelingen van de politie doodgeschoten. Over zijn motieven is niets bekend, mogelijk hebben die te maken met het bedrijf.