De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak in snoepfabriek CCI in Drachten is onder controle. Het nablussen duurt naar verwachting nog wel de hele ochtend. Er komt nog rook vrij, dus een eerder verstuurd NL-Alert om omwonenden te waarschuwen voor de rookontwikkeling is nog van kracht, meldt een woordvoerder van de brandweer.