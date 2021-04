Britse bedrijven massaal uitgeweken naar EU vanwege brexit

Meer dan vierhonderd financiële bedrijven in Groot-Brittannië hebben activiteiten, personeel en ongeveer duizend miljard pond (1,15 biljoen euro) aan activa verplaatst richting de EU, meldt de Britse denktank New Financial op basis van eigen onderzoek. „We denken dat het een onderschatting is en we verwachten dat de aantallen in de loop van de tijd zullen toenemen: we zijn pas aan het einde van het begin van de brexit”, aldus de studie.