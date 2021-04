De politie is verbaasd over het sms-bericht dat AMBER Alert donderdagochtend naar haar gebruikers stuurde, met de vraag om een petitie te ondertekenen die moet voorkomen dat de samenwerking tussen het waarschuwingssysteem en de politie stopt. Volgens de politie maakte AMBER Alert oneigenlijk gebruik van het kanaal, dat bedoeld is voor het opsporen van vermiste kinderen.