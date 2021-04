De collectie van de van oorsprong Nederlandse kunststichting Fondation Custodia in Parijs is uitgebreid met een schilderij van Fransman Edgar Degas (1834-1917). Het gaat om Gezicht op het Quirinaal, dat werd gemaakt in Rome tussen 1856 en 1859. Het komt uit een particuliere collectie en is lange tijd niet voor publiek te zien geweest. De nieuwe aanwinst wordt vanaf 3 december bij de Fondation getoond.