Heineken koploper in licht hogere AEX

Bierbrouwer Heineken voerde donderdag de stijgers aan in de Amsterdamse AEX-index. De bekendmaking dat het bedrijf in 2030 al zijn bier op een CO2-neutrale manier wil brouwen en dat alle toeleveranciers tien jaar later netto geen CO2 meer mogen uitstoten, viel goed. De Amsterdamse beurs sloot met een kleine plus en ook elders in Europa werden winsten geboekt. Beleggers verwerkten een stroom aan bedrijfsresultaten, maar ook gunstige cijfers over de Amerikaanse economie.