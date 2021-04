Bij een op de tweehonderd incidenten (0,51 procent) waarbij de politie optreedt, gebruiken agenten geweld. In deze geweldssituaties spelen persoonskenmerken van de betrokken burgers, zoals een migratieachtergrond, „slechts (zeer) beperkt een rol”, schrijft justitieminister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.