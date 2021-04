Commissies EU-parlement stemmen in met handelsverdrag met VK

De commissies voor handel en buitenlandse zaken van het Europees Parlement stemmen met overgrote meerderheid in met het handelsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het in december tussen Brussel en Londen gesloten verdrag is sinds het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari al voorlopig in werking maar moet nog door het voltallige parlement worden geratificeerd voor het formeel van kracht wordt. Met de goedkeuring van de twee belangrijke commissies kan de laatste stap nu worden gezet.