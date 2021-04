Bij het gerechtshof in Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen tegen de 37-jarige Michael B. voor de moord op een 72-jarige ex-tbs’er in Lelystad. Het slachtoffer werd op 20 april 2019 in zijn woning gedrogeerd, geslagen en gewurgd.