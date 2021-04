Oppositiepartijen: geld van teststichting kan beter naar de zorg

Verschillende partijen in de Tweede Kamer begrijpen niet dat er veel geld wordt vrijgemaakt voor sneltesten maar er mogelijk wel beknibbeld moet worden op bonussen voor medewerkers in de zorg. Tijdens het coronadebat zijn vragen gesteld over de uitzonderlijke constructie die is opgetuigd om voor 1,1 miljard euro aan tests af te nemen. Zeker nu minister voor Medische Zorg Tamara van Ark de Kamer gevraagd heeft om een besluit te nemen over 720 miljoen euro aan zorgbonusgeld.