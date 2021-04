Advocaat: doodslaan vader door zoon was geen moord

Het doodslaan van raadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel met een hamer was geen moord. Dat betoogde de advocaat van de verdachte zoon van het slachtoffer donderdag in de rechtbank in Den Bosch. Het OM eist vijftien jaar cel voor moord. Maar volgens de raadsman was de 22-jarige verdachte niet van plan om zijn vader te doden. „De bedoeling was zijn vader pijn te doen. Hij was niet van plan hem dood te maken.” De verdachte sloeg zijn vader aanvankelijk in de zij en tegen de rug en niet op het hoofd, benadrukte de advocaat.