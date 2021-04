De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verwacht in het derde kwartaal weer winstgevend te zijn. De eerste drie maanden van 2021 sloot het concern evenals vele branchegenoten af met een fors verlies door de coronacrisis. Maar met name op binnenlandse vluchten is het herstel van de passagiersaantallen ingezet, nu steeds meer mensen in de Verenigde Staten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.