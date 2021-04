Beurzen New York hoger na cijfers banken en economie VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst geopend. Beleggers verwerken kwartaalresultaten van de grote banken Bank of America en Citigroup, vermogensbeheerder BlackRock en snack- en frisdrankproducent PepsiCo. Daarnaast kwamen er beter dan verwachte gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen en uitkeringsaanvragen. De aandacht blijft ook uitgaan naar het handelsplatform voor digitale munten Coinbase, dat woensdag zijn debuut op Wall Street maakte.