Staatsbosbeheer denkt de komende jaren nog nodig te hebben om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar de gewenste stand van maximaal elfhonderd dieren. Er lopen nog honderden edelherten meer dan gewenst in het natuurgebied en er zijn ook nog veel te veel konikpaarden. De jacht ligt nu stil, omdat het broedseizoen is aangebroken, aldus de natuurbeheerder.