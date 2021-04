OM vervolgt niemand voor dood bewoner instelling Wageningen

Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor de dood van een 27-jarige bewoner van een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. De man bezweek vorig jaar februari nadat politieagenten en medewerkers van de instelling hem in bedwang hadden gehouden. Volgens het OM handelden de medewerkers uit noodweer. De manier waarop de agenten de man in bedwang hebben gehouden heeft niet bijdragen aan zijn overlijden en daarom worden zij ook niet vervolgd.