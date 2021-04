De politie heeft de zoektocht naar een vermiste kanoër bij Zeewolde donderdag hervat. De 27-jarige man uit Ermelo stapte bijna een week geleden ‘s nachts in zijn kano en is toen door zijn familie als vermist opgegeven. De kano werd zaterdagochtend leeg aangetroffen in het Wolderwijd, het randmeer tussen Zeewolde en Harderwijk.