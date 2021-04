Kandidaat-Kamerlid Bouchallikht (tweede van links) –later voor GroenLinks met voorkeurstemmen gekozen– raakte in opspraak door beelden van een anti-Israëldemonstratie. Ze noemde het nu „ontzettend stom” dat ze niet direct was weggegaan. „De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta”, twitterde Bouchallikht. beeld Jos van Leeuwen