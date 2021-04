Signify en AkzoNobel zetten AEX op kleine winst

De AEX-index op het Damrak ging donderdag licht vooruit onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify en verfmaker AkzoNobel. Ook op de andere Europese beurzen werden overwegend kleine winsten geboekt. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Ook werd uitgekeken naar de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de winkelverkopen en de industriële productie in de Verenigde Staten. De cijfers die later op de dag naar buiten komen, zullen mogelijk meer inzicht geven in het herstel van de grootste economie ter wereld.