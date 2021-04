Het UWV heeft ruim 74.000 aanvragen van ondernemers toegekend voor de vierde ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels is 2,1 miljard euro overgemaakt aan die werkgevers. In totaal verwacht het UWV zo’n 3,2 miljard euro aan voorschotten over te maken voor de vierde periode NOW.