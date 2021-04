Verlichtingsbedrijf Signify koploper in voorzichtige AEX

Verlichtingsbedrijf Signify was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index die weinig beweging liet zien. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalcijfers van Bank of America en Citigroup. Ook wordt gewacht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de winkelverkopen en de industriële productie in de Verenigde Staten die later op de dag bekend worden gemaakt. De cijfers zullen naar verwachting meer inzicht geven in het herstel van de grootste economie ter wereld.